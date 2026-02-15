भूपेश के बयान के बाद भाजपा का पोस्टर वार- बघेल और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर व्यंग्यात्मक पोस्टर जारी

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस नेता एक-दूसरे के खिलाफ लगातार सियासी बयान दे रहे हैं। अब प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है।