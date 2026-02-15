भूपेश के बयान के बाद भाजपा का पोस्टर वार- बघेल और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर व्यंग्यात्मक पोस्टर जारी

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस नेता एक-दूसरे के खिलाफ लगातार सियासी बयान दे रहे हैं। अब प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है।
शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर कांग्रेस नेताओं पर सियासी हमला किया है। भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भूपेश बघेल और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर व्यंग्यात्मक पोस्टर जारी किए गए हैं।
एक पोस्टर में एआई आधारित तस्वीर के माध्यम से भूपेश बघेल, दीपक बैज और चरण दास महंत को दिखाया गया है, जिसमें उनके कथित बयान को व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
बता दें कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर भाजपा में शामिल होने के लिए शीर्ष स्तर से संकेत दिए गए थे।
