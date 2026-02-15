महाशिवरात्रि पर नेहरू घाट में अफरा-तफरी, शाही स्नान के बीच बाधित हुई अखाड़ों की कतार, देखें Video

स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट की ओर जाने वाला अस्थायी मार्ग लगभग 14 दिनों तक बंद रहा और मात्र तीन फीट चौड़े हिस्से से ही आवागमन जारी रखा गया, जिससे सड़क पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाई। भारी वाहन का भार सहन न कर पाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। नगरवासियों ने आयोजन से जुड़ी इवेंट कंपनी पर नगर की गरिमा की उपेक्षा कर अपने हित साधने का आरोप भी लगाया।