Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर बाबा धाम पहुंचे विष्णु देव साय, विशेष पूजा के साथ 1.20 करोड़ के कार्यों की सौगात

Mahashivratri 2026: रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह धाम वर्षों से श्रद्धालुओं का केंद्र रहा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा 1998 से कठोर साधना में लीन हैं और वर्ष 2003 में उन्हें ‘श्री श्री 108’ की उपाधि मिली। कहा जाता है कि उन्होंने पत्थरों को एकत्र कर शिवलिंग का स्वरूप निर्मित किया और खुले स्थान पर हर ऋतु में भगवान शिव की आराधना की।