Pandit Pradeep Mishra: गीदम में शिव महापुराण कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया सनातन धर्म की रक्षा का संदेश

उन्होंने कहा कि जीवन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा कि उन्होंने कहा। मिश्रा ने वनवासी संस्कृति की पवित्रता की सराहना करते हुए कहा कि वे भारतीय परंपरा के असली संवाहक हैं और इन्हें सुरक्षित रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रलोभनों से सावधान करते हुए कहा कि इससे वनवासी समाज दूर हो रहा है, जो चिंतन का विषय है। घर वापसी की जरूरत क्यों पड़ती है यह समझना होगा।