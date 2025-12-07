7 दिसंबर 2025,

दंतेवाड़ा

CG News: दंतेवाड़ा पुलिस ने पल्लेवाया में खोला नया सुरक्षा कैंप, अब विकास की गति में आएगी तेजी

CG News: कैंप की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना ‘‘नियद नेल्लानार’’ के तहत की गई है। यह पहल ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

पल्लेवाया में स्थापित किया नया सुरक्षा कैम्प (photo source- Patrika)

पल्लेवाया में स्थापित किया नया सुरक्षा कैम्प (photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा पुलिस एवं सीआरपीएफ 165वीं वाहिनी ने अति नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ व बीजापुर सीमा के सुदूर ग्राम पल्लेवाया में नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर सुरक्षा और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अति दुर्गम एवं वर्षों तक नक्स्ली गतिविधियों के लिए कुख्यात इस क्षेत्र में पहली बार सुरक्षा बलों की स्थायी उपस्थिति दर्ज की गई है।

CG News: जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित

कैंप की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना ‘‘नियद नेल्लानार’’ के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩा, शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा अब तक सुविधाओं से वंचित रहे गांवों में भरोसा और सुरक्षा का वातावरण तैयार करना।

नव स्थापित पल्लेवाया कैम्प से अबूझमाड़ के भीतरी हिस्सों तथा बीजापुर-नारायणपुर के सुदूर गांवों को सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, पीडीएस, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव होगा। यह पहल ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

कठिन परिस्थितियों में भी जारी रहा निर्माण

CG News: 04 दिसंबर 2025 को सुरक्षा कैम्प की स्थापना की कार्रवाई पूरी की गई। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगल, प्रतिकूल मौसम एवं नक्सल जोखिम के बावजूद जवानों ने निर्माण कार्य की गति में कमी नहीं आने दी। इस दौरान क्षेत्र में मौजूद माओवादी स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया। कैंप की स्थापना सुरक्षा बलों की असाधारण साहस, दृढ़ निष्ठा और पेशेवर दक्षता का प्रतीक है।

07 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada

