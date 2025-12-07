CG News: दंतेवाड़ा पुलिस ने पल्लेवाया में खोला नया सुरक्षा कैंप, अब विकास की गति में आएगी तेजी

CG News: 04 दिसंबर 2025 को सुरक्षा कैम्प की स्थापना की कार्रवाई पूरी की गई। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगल, प्रतिकूल मौसम एवं नक्सल जोखिम के बावजूद जवानों ने निर्माण कार्य की गति में कमी नहीं आने दी। इस दौरान क्षेत्र में मौजूद माओवादी स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया। कैंप की स्थापना सुरक्षा बलों की असाधारण साहस, दृढ़ निष्ठा और पेशेवर दक्षता का प्रतीक है।