Tarbadi Fencing Scheme: फेंसिंग योजना में अनियमितता! सप्लायर और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

हितग्राहियों का कहना है कि उनसे पहले 10 हजार रुपये लिए गए थे। बाद में खबर सामने आने के बाद उद्यान विस्तार अधिकारी मनोज मंडावी द्वारा 5 हजार रुपये वापस किए गए। किसानों के अनुसार उन्हें बताया गया कि यह राशि गिट्टी, सीमेंट और रेत के लिए ली गई थी, जिसका उपयोग फेंसिंग के पोल गाडऩे के कार्य में किया जाएगा। मामले को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।