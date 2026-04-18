Medical Store Raid: ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई! 6 मेडिकल स्टोर पर छापा, रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर दी चेतावनी

आलोक मौर्या ने साफ कहा कि अगली जांच में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, स्टॉक में अंतर या बिना पर्ची दवा बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद न केवल जिन दुकानों पर जांच हुई, बल्कि आसपास के अन्य दवा व्यापारियों में भी खलबली मच गई है। अब अधिकांश संचालक अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में जुट गए हैं।