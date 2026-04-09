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दंतेवाड़ा

Thar Stunt Video: चलती थार पर जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, देखें वीडियो

Thar Stunt Video: दंतेवाड़ा में थार वाहन पर खतरनाक स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है।

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दंतेवाड़ा

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Laxmi Vishwakarma

Apr 09, 2026

थार स्टंट का वीडियो वायरल (photo source- Patrika)

थार स्टंट का वीडियो वायरल (photo source- Patrika)

Thar Stunt Video: दंतेवाड़ा जिले में सोशल मीडिया पर एक थार वाहन से जुड़े खतरनाक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में कुछ युवक लापरवाही भरे और जान जोखिम में डालने वाले तरीके से वाहन में सवार दिखाई दे रहे हैं। यह हरकत न सिर्फ उनकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर रही है।

Thar Stunt Video: पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया…

वीडियो के एक हिस्से में युवक आपस में सीट को लेकर बहस करते नजर आते हैं, जिसके बाद स्थिति और खतरनाक हो जाती है। एक युवक चलती गाड़ी की छत पर बैठ जाता है, जबकि दूसरा वाहन के पीछे लटककर सफर करता दिखाई देता है। वहीं एक अन्य क्लिप में एक युवक वाहन के बोनट पर खड़े होकर इशारे करता हुआ नजर आता है, जबकि गाड़ी चल रही होती है। इस दौरान वाहन चालक सहित सभी युवक यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करते दिखते हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है और कोतवाली थाना क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो में दिख रहे वाहन के नंबर के आधार पर संबंधित युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के स्टंट पूरी तरह अवैध हैं और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। चलती गाड़ी की छत पर बैठना, बोनट पर खड़े होना या पीछे लटककर यात्रा करना न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

Thar Stunt Video: नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि युवकों की पहचान के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और वाहन चालक पर भी अलग से कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह के खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देने या वायरल करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। यह घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़ में कई युवा अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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Updated on:

09 Apr 2026 03:58 pm

Published on:

09 Apr 2026 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Thar Stunt Video: चलती थार पर जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, देखें वीडियो

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