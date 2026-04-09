Thar Stunt Video: चलती थार पर जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, देखें वीडियो

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के वीडियो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बढ़ाते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि युवकों की पहचान के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और वाहन चालक पर भी अलग से कार्रवाई की जाएगी।