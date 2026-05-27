लोन के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी! ग्रामीण के खाते से 9.5 लाख गायब, बैंक कर्मचारी ने ही रची पूरी साजिश

जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 16 फरवरी 2024 को एक्सिस बैंक की गीदम शाखा से संयुक्त रूप से 14 लाख 39 हजार 762 रुपये का कृषि लोन लिया था। इसी दौरान बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत प्रवीण शर्मा ने खाता खुलवाने से लेकर पूरी प्रक्रिया में मदद करने के बहाने ग्रामीण का विश्वास हासिल किया। आरोप है कि इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी ने फरवरी और मार्च 2024 के बीच एटीएम और अन्य ट्रांजेक्शन के जरिए लगभग 9 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली।