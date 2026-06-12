डिपॉजिट-13 परियोजना पर घमासान! ‘जमीन नहीं देंगे’ के नारों से गूंजा दंतेवाड़ा, 120 घंटे से जारी आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार

7 जून से शुरू हुई यह पदयात्रा अब तक लगभग 120 घंटे पूरी कर चुकी है। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने पैदल यात्रा के साथ कलिकाना में पूजा-अर्चना कर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। गुरुवार सुबह गामावाड़ा से शुरू हुई पदयात्रा दोपहर करीब तीन बजे दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंची। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ग्रामीण पूरे रास्ते ’’जल, जंगल, जमीन बचाओ’’ और ’’खनन परियोजना वापस लो’’ जैसे नारे लगाते रहे। आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। कलेक्ट्रेट परिसर में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी तथा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।