दंतेवाड़ा में बुलडोजर ने छीनी छत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर संकट, 15 अक्टूबर तक मिली मोहलत

टेलिंग डैम के संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन की कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से जरूरी मानी जा सकती है, लेकिन इसके बाद प्रभावित 10 परिवारों के सामने आवास, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानियों ने इस मामले को मानवीय संवेदनाओं से भी जोड़ दिया है। फिलहाल 15 अक्टूबर तक अस्थायी आश्रय मिला है, लेकिन इसके बाद इन परिवारों के पुनर्वास और स्थायी व्यवस्था को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं।