भिलाई में बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसे को प्रशासन ने किया जमींदोज, अब गरीबों के लिए बनेंगे आवास

Bhilai News: भिलाई नगर पालिका ने अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई स्मृति नगर चौकी अंतर्गत उल्हासनगर में की है। यहां अवैध कब्जा कर बनाया जा रहा मदरसा पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने जमींदोज किया है। सोमवार सुबह 4 बजे से नगर निगम और पुलिस प्रशासन मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और कब्जे वाले हिस्से पर बुडोजकर कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। इधर इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया।