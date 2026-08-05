Conocarpus Tree Ban: कोनोकार्पस पर सरकार ने लगाया बैन, लेकिन दुर्ग-भिलाई में अब भी खड़े हैं सैकड़ों खतरनाक पेड़

Conocarpus in Durg-Bhilai: विदेशी प्रजाति के सजावटी पौधे कोनोकार्पस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के आवास व पर्यावरण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने आदेश जारी कर इसके नए रोपण, बिक्री और प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी है। हालांकि, दुर्ग-भिलाई में पहले से लगाए जा चुके सैकड़ों कोनोकार्पस पेड़ों का क्या होगा, इसे लेकर स्थानीय स्तर पर अभी स्पष्ट कार्ययोजना सामने नहीं आई है।