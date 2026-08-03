Durg University News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरफ्तार, 1.49 लाख रुपये गबन का आरोप

Hemchand Yadav University: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय (दुर्ग विश्वविद्यालय) के कुलसचिव भूपेन्द्र कुमार कुलदीप को महिला कर्मचारी के वेतन से कथित गबन के मामले में मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत एक दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से करीब 1.49 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट और बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेजों में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मोहन नगर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी कुलसचिव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे की जांच जारी है।