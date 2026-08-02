Startup Success Story: भिलाई के तीन दोस्तों ने चावल से लिखी करोड़ों के स्टार्टअप की कहानी, 9 लाख से 3.5 करोड़ तक का सफर02:59 PM

Friendship Day 2026: @ ताबीर हुसैन। फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती की मिसाल सिर्फ साथ निभाने तक सीमित नहीं है। भिलाई के तीन दोस्तों ने अपनी दोस्ती, भरोसे और स्पष्ट जिम्मेदारियों के दम पर ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया, जिसकी पहचान आज देश के साथ विदेशों तक बन चुकी है। जीवी हिमांशु ने बचपन के दोस्त उत्कर्ष और उत्कर्ष की बहन श्रेया ने वर्ष 2022 में प्रीमियम ग्रॉसरी का स्टार्टअप शुरू किया। आज उनकी कंपनी चावल से बने राइस नूडल्स, राइस वर्मिसेली और राइस पेपर शीट जैसे उत्पाद तैयार कर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुबई तक पहुंच रहे हैं। आज यह स्टार्टअप 40 से 50 लोगों को रोजगार दे रहा है, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। अधिकांश कर्मचारी फैक्ट्री के आसपास के गांवों से जुड़े हैं।