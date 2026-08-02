भिलाई लोहा चोरी कांड में भाजपा का बड़ा एक्शन, गिरफ्तार पदाधिकारी को 6 साल के लिए पार्टी ने किया बाहर

जांच के दौरान हथखोज स्थित जिस गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर बीएसपी का चोरी हुआ लौह स्क्रैप बरामद किया था, वहां भास्कर मुदलियार का ट्रक भी मिला था। इसके अलावा मामले के मुख्य आरोपी संजय सिंह और आरोपी आकाश ने भी अपने मेमोरेंडम बयान में मुदलियार का नाम लिया था। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी में कुछ समय लगने से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे। शनिवार सुबह भिलाई-3 थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने उसके घर के पास से उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।