अब बंद स्ट्रीट लाइट का खामियाजा जनता नहीं, ठेकेदार भुगतेंगे! भिलाई निगम ने टेंडर नियमों में किया बड़ा बदलाव

नई व्यवस्था के तहत खराब एलईडी और अन्य फिटिंग को सेंट्रल स्टोर कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। संबंधित जोन में शिकायत मिलने पर ठेकेदार को मौके पर जाकर एलईडी, वायरिंग सहित पूरी फिटिंग की मरम्मत या आवश्यकता पडऩे पर बदलाव करना होगा। मरम्मत के बाद उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करना और वारंटी देना भी अनिवार्य होगा। ठेकेदार को श्रम, स्पेयर पाट्र्स, टूल्स, आवागमन और वारंटी सहित पूरा कार्य अपने अनुबंध की दरों में ही करना होगा। वायरिंग, चालक, टेस्टिंग या किसी अन्य मद के नाम पर अलग से भुगतान नहीं मिलेगा।