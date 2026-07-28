BSP चोरी कांड में बढ़ीं मुश्किलें! CISF के 4 जवानों से पूछताछ, अब कुर्क होगी फरार ठेकेदारों की संपत्ति

अब तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान एक आरोपी ने खुलासा किया कि उससे केवल लौह स्क्रैप ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियन कोक, नट कोक, ब्रिक्स और सिंटर जैसे महंगे औद्योगिक पदार्थों की भी चोरी कराई जाती थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच अब बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अब संबंधित विभाग के एक अन्य सीजीएम स्तर के अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार नोटिस जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी।