Bhilai: खारून नदी में डूब गया घर का चिराग, 16 घंटे बाद मिली डेडबॉडी, 12 दोस्तों के साथ गए थे पिकनिक मनाने

जानकारी के अनुसार मृतक रायपुर निवासी 22 वर्षीय टोमेश ध्रुव अपने 11 दोस्तों के साथ ग्राम जमराव स्थित खारून नदी में पिकनिक मनाने गया था। देर शाम करीब 5:30 बजे नदी में नहाने के दौराव वह पानी के तेज बहाव में बह गया। वहीं दोस्तों ने बचाने की कोशिश की। लेकिन बहाव अधिक होने के कारण नदी में मृतका का कुछ पता नहीं चला। घटना की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम के माध्यम से SDRF की टीम मौके पर पहुंची और खोज अभियान शुरू किया।