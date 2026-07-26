दुर्ग संभाग के PMश्री स्कूलों में फिर चालू होंगी कम्प्यूटर लैब, छात्र सीखेंगे AI और ChatGPT

बैठक में अटल टिंकरिंग लैब को सक्रिय बनाने पर भी जोर दिया गया। डॉ. राव ने कहा कि विद्यार्थियों को लैब में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए। इसके लिए आसपास के इंजीनियरिंग और तकनीकी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों व विशेषज्ञों को विद्यालयों में आमंत्रित कर नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थियों को केवल लिब्रे ऑफिस तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्हें एमएस ऑफिस के साथ जेमिनी, चैटजीपीटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों से भी परिचित कराया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को भी तकनीक के उपयोग में दक्ष बनाने पर बल दिया गया।