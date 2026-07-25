IIT भिलाई की नई तकनीक, साइबर ठगी से पहले अलर्ट देगा AI, संदिग्ध ट्रांजेक्शन तुरंत रोक सकेंगे बैंक

मौजूदा बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली पूर्व-निर्धारित नियमों पर काम करती है, जिससे ठग नए पैंतरे अपनाकर आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन यह नया एआई मॉडल एक साथ कई संकेतों का विश्लेषण करता है। यदि कोई ग्राहक देर रात किसी दूसरे राज्य या विदेश के अनजान खाते में अचानक बड़ी रकम भेजने की कोशिश करता है। यदि ट्रांजेक्शन से ठीक पहले कई बार गलत पासवर्ड दर्ज किया गया हो या कम समय में अलग-अलग जगहों से कई ट्रांजेक्शन के प्रयास हुए हों। ग्राहक की रोजाना खर्च करने की आदत, भुगतान के तरीके और समय में अचानक आए बदलाव को भी यह तकनीक संदिग्ध मानकर तुरंत बैंक को सतर्क कर देगी।