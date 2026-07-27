Bhilai: करोड़ों के लोहा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, CISF के सात जवान सस्पेंड, अब तक 16 की गिरफ्तारी

माइनिंग विभाग ने कोक के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे थे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है। माइनिंग अधिकारी भी कुछ बताने के बचने की कोशिश करते हुए टालमोटल वाली बात बोल रहे हैं। इधर पुलिस की जांच में एक आरोपी ने ऑस्ट्रेलियन कोक की चोरी स्वीकार की और जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्र के ग्राम खपरी में उसे डंप करना भी कबूला। हालांकि माइनिंग अधिकारियों का कहना है कि डस्ट के साथ ऑस्ट्रेलियन कोक, नट कोक, कोक ब्रीज और सिंटर मिला हो सकता है। आधिकारिक पुष्टि माइनिंग रिपोर्ट या बीएसपी प्रबंधन की जांच से ही होगी। लेकिन बीएसपी प्रबंधन का कोई अधिकारी अब तक गोदाम में डंप कोक की जांच करने नहीं पहुंचा है।