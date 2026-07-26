BSP कोक चोरी कांड में बड़ा खुलासा! फ्लू डस्ट के नीचे छिपाकर निकलता था ऑस्ट्रेलियन कोक

Australian Coke Theft: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से फ्लू डस्ट की आड़ में ऑस्ट्रेलियन कोक और लौह स्क्रैप की संगठित चोरी के बहुचर्चित मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरोह के 16वें आरोपी को गिरफ्तार कर जांच को नया मोड़ दिया है। धमतरी निवासी और हिमांशु ब्रदर्स कंपनी में लोडर ऑपरेटर रहे हेमंत देवांगन (22) ने पूछताछ में चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह प्लांट के भीतर से करोड़ों रुपए की सामग्री फ्लू डस्ट में छिपाकर बाहर भेजी जाती थी। इधर, डेढ़ महीने बाद भी खनिज विभाग की जांच रिपोर्ट लंबित रहने से मामले में कार्रवाई की रफ्तार और जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।