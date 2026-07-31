सावन में रायपुर निगम का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस बिक्री पर रोक

महापौर मीनल चौबे ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाखे नगर चौक से महादेवघाट होते हुए रायपुरा मार्ग तक विशेष निगरानी रखी जाए। यह मार्ग सावन के दौरान सबसे व्यस्त कांवड़ यात्रा मार्गों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में शिवभक्त जलाभिषेक के लिए गुजरते हैं। नगर निगम ने तय किया है कि इस पूरे मार्ग की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि कहीं खुले में मांस बिक्री होती पाई गई तो संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।