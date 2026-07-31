रायपुर निगम में बवाल! हद हो गई मैडम… कहते हुए महापौर के पास पहुंचे कर्मचारी, भाजपा नेता के बेटे पर दर्ज कराई FIR

Chhattisgarh News: नगर निगम में भाजपा पार्षदों का दबदबा है। सभी जोनों में अध्यक्ष भी हैं। इसकी बदरंग तस्वीरें सामने आ रही हैं। निगम के जोन 4 में अध्यक्ष मुरली शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा द्वारा जोन आयुक्त के ड्राइवर के साथ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी, सरकारी काम में हस्तक्षेप का मामला तूल पकड़ लिया है। जोन आयुक्त सहित अधिकारी और कर्मचारी काम बंद करके महापौर मीनल चौबे से फरियाद करने निगम मुख्यालय पहुंचे।