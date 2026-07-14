बंद कमरे में फूटा मेयर का गुस्सा! रायपुर निगम आयुक्त से बोलीं- कार्रवाई की सूचना क्यों नहीं दी जाती है?

बता दें कि निगम के विशेष सामान्य सभा में मनमानी कार्यशैली और अफसरशाही पर पार्षदों ने जमकर भड़ास निकाला था। यह दूसरी बार है, जब महापौर के साथ पार्षद निगम आयुक्त से सीधे सवाल-जवाब करने पहुंचे। थोक कपड़ा बाजार में प्रकाश होलसेल के अवैध कब्जों की कार्रवाई रुकवा दी गई। सुभाष स्टेडियम की बिना सूचना बिजली काट दी गई। इसकी किसी तरह की सूचना महापौर तक को नहीं दी गई। ऐसी कार्यप्रणाली से महापौर नाराज थीं। पार्षदों ने भी कहा कि उनके वार्ड की किसी भी कार्रवाई की सूचना नहीं दी जाती है। महापौर ने आयुक्त से आपसी समन्वय से हर कार्य करने का सुझाव दिया। यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं कब्जा हटाने के लिए एक-दो दिन का समय पार्षदों के माध्यम से मांगता है तो समय क्यों नहीं दिया जाता है।