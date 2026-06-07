पत्रिका की पहल को मिला मेयर मीनल चौबे का साथ, खारून नदी की सफाई में उतरे 70 वार्डों के पार्षद, देखें तस्वीर

Patrika campaign: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली खारून नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पत्रिका के विशेष स्वच्छता अभियान को रविवार को व्यापक जनसमर्थन मिला। अभियान में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे स्वयं शामिल हुईं और महादेव घाट पहुंचकर सफाई कार्य में भाग लिया। इस दौरान नगर निगम के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।