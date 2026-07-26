Raipur News: बेटे को खोने वाले माता-पिता को रेलवे देगा 12 लाख हर्जाना, पटरी पार करते समय ट्रेन से कटकर हुई थी मौत

मंदिर हसौद निवासी संतराम भट्ट पत्नी बिरस और बेटे मिथुन के ससुराल जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कापन आए थे। 2 जुलाई 2023 को यहां से तिल्दा-नेवरा जाने के लिए कापन स्टेशन पर टिकट लेकर बेटा मिथुन पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसके माता-पिता और पत्नी प्रमिला भट्ट ने रेलवे प्रशासन से मुआवजा देने की अपील की। जिसे रेलवे ने नकार दिया था। इस पर उन्होने जिला फोरम में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ परिवाद दायर किया। आयोग अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री ने माना कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को हर्जाना देना होगा।