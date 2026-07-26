Raipur Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10 हजार जुर्माना, 2352 लाइसेंस सस्पेंड

ट्रैफिक डीसीपी अर्चना झा ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि स्वयं, अपने परिवार और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रायपुर यातायात पुलिस भविष्य में भी यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह निरंतर और कठोर कार्रवाई जारी रखेगी।