एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ सरकार का AI मास्टर प्लान! डेटा लैब से लेकर ट्रेनिंग तक, छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग

राज्य के हजारों युवा आज बेहतर तकनीकी अवसरों की तलाश में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों की ओर रुख करते हैं। एआई मिशन इस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है। यदि एआई डेटा लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनानुसार विकसित होते हैं, तो छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक सीखने के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। स्थानीय स्तर पर शोध, नवाचार और उद्योग से जुड़ने के अवसर बढ़ेंगे। प्रतिभाओं का पलायन रोकने में मदद मिलेगी।