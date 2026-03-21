21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

NIT रायपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक जल्दी करें आवेदन

NIT Raipur: एनआईटी रायपुर की ओर से जारी पद के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पद के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 21, 2026

NIT रायपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक जल्दी करें आवेदन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संसथान रायपुर (photo Patrika)

NIT Raipur: देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (एनआईटी) में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), रायपुर ने प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर (आईसीटी) के पद पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

एनआईटी रायपुर की ओर से जारी पद के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पद के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट के शाम 5 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दें। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बीई/बीटेक या एमएससी/एमसीए की डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

आवेदन करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 1,770 रुपए तय किया गया है। ध्यान दें, एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद ही आपके फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 56 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 15 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य कैंडिडेट्स का चयन शॉर्टलिस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवार की सैलरी वेतन स्तर-14 (7वां सीपीसी) के तहत प्रति माह होगी।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनआईटी रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। फिर आवेदन को एक लिफाफे में डालकर 'रजिस्ट्रार, एनआईटी रायपुर, जीई रोड, रायपुर, 492010, छत्तीसगढ़' पते पर पोस्ट कर दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NIT रायपुर में निकली भर्ती, इस तारीख तक जल्दी करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अब 8वीं परीक्षा में बढ़ी गड़बड़ी, प्रश्न पत्र से गायब रहेे सवाल, परेशान हुए विद्यार्थी

CG News: अब 8वीं परीक्षा में बढ़ी गड़बड़ी, प्रश्न पत्र से गायब रहेे सवाल, परेशान हुए विद्यार्थी
रायपुर

यात्रियों के लिए जरूरी खबर: रायपुर-बिलासपुर समेत कई ट्रेनें रद्द

रायपुर-बिलासपुर लोकल ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में तीन सिस्टम सक्रिय, आंधी-बारिश और ओले की संभावना, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में तीन सिस्टम सक्रिय (photo source- Patrika)
रायपुर

Traffic Rule Violation: ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान, नशे में धुत वर्दीधारी आरक्षक भी पकड़ा गया

पुलिस का सख्त अभियान (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Job Fair: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका! इन पदों पर निकली बंपर भर्ती, 10वीं पास भी पा सकते हैं जॉब

युवाओं के लिए जॉब का मौका (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.