CG Job Fair: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका! इन पदों पर निकली बंपर भर्ती, 10वीं पास भी पा सकते हैं जॉब

चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 5 पदों पर भी भर्ती होगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इन पदों के लिए 10,000 से 14,000 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा, आधार कार्ड और शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित समय पर कैंप में उपस्थित होना होगा।