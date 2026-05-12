Chhattisgarh Nursing Staff: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा, नर्सिंग स्टाफ को मिला नया पहचान

Chhattisgarh Nursing Staff: अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के मौके पर श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टाफ को बड़ा सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य में "नर्सिंग सिस्टर" को "सीनियर नर्सिंग ऑफिसर" और "स्टाफ नर्स" को "नर्सिंग ऑफिसर" के नाम से जाना जाएगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की सेवाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके समर्पण और योगदान की सराहना की।