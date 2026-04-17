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प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक रखने के दिए आदेश

Chhattisgarh Heatwave: छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी, तापमान में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal ने अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक और जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 17, 2026

प्रदेश में येलो अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

प्रदेश में येलो अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Yellow Alert in CG: छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी अब गंभीर रूप लेने लगी है। तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान के बीच India Meteorological Department ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लू लगने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।

Yellow Alert in CG: स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal ने बताया कि सभी CMHO की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

  • अस्पतालों में ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
  • खराब पंखे, कूलर और एसी को तत्काल ठीक कराने के आदेश
  • लू और मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

आम जनजीवन पर असर

भीषण गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को खास तौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तीव्र होती हैं।

प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार—

  • Rajnandgaon: 43.5°C (सबसे अधिक)
  • Raipur: 43°C
  • Mana: 42.5°C
  • Bilaspur: 42.8°C
  • Jagdalpur: 40°C
  • Pendra Road: 39.9°C
  • Ambikapur: 39.3°C

Yellow Alert in CG: सावधानी ही बचाव

विशेषज्ञों ने लोगों को लू से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है—

  • सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें
  • हल्के और सूती कपड़े पहनें
  • बार-बार पानी और तरल पदार्थ (नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी) का सेवन करें
  • खाली पेट धूप में निकलने से बचें

बढ़ती गर्मी, बढ़ती चिंता

प्रदेश में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उसने आने वाले दिनों के लिए चिंता बढ़ा दी है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो स्वास्थ्य पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। ऐसे में प्रशासन और आम जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके।

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Published on:

17 Apr 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक रखने के दिए आदेश

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