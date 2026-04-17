प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक रखने के दिए आदेश

प्रदेश में येलो अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Yellow Alert in CG: छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी अब गंभीर रूप लेने लगी है। तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान के बीच India Meteorological Department ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लू लगने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal ने बताया कि सभी CMHO की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
भीषण गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को खास तौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तीव्र होती हैं।
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार—
प्रदेश में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उसने आने वाले दिनों के लिए चिंता बढ़ा दी है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो स्वास्थ्य पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। ऐसे में प्रशासन और आम जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके।
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