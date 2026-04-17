प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक रखने के दिए आदेश

भीषण गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को खास तौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तीव्र होती हैं।