वेदांता हादसे पर सियासी घमासान, विजय शर्मा का भूपेश बघेल पर पलटवार, कहा- ऑनलाइन देख लें FIR

वेदांता प्लांट हादसा अब सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ जहां पीड़ितों के लिए न्याय की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।