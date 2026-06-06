CM साय की चार बड़ी घोषणाएं, महिलाओं को ‘करोड़पति दीदी’ बनने का दिया मंत्र, लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी

Susashan Tihar: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सुशासन तिहार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हेलिकॉप्टर आज गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के ग्राम निमधा में उतरा, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को नर्सिंग कॉलेज सहित चार महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात दी। इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं क्षेत्र के युवाओं को नए अवसर भी प्राप्त होंगे।