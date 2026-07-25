25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर T. S सिंहदेव का बयान, कहा- प्रधान हो या प्रधानमंत्री जवाबदेही से कोई नहीं बचेगा

Dharmendra Pradhan News: कांग्रेस ने कहा कि अब देश में शिक्षा व्यवस्था के व्यापक सुधार पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी ने विशेष रूप से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jul 25, 2026

Dharmendra Pradhan resignation

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर (Photo Patrika)

Dharmendra Pradhan resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।उन्होंने ने कहा कि देशभर के लाखों छात्रों के संघर्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाए गए मुद्दों की जीत बताया। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की शुरुआत होनी चाहिए।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव ने कहा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाखों छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी जी के निरंतर दबाव की जीत है। अब उन्हें किसी भी अन्य मंत्रालय की जिम्मेदारी देना स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती - यह तो बस शुरुआत है। हर गैर-जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वह प्रधान हों या प्रधानमंत्री।

पेपर लीक माफिया का पर्दाफाश

अब शिक्षा व्यवस्था के पूर्ण सुधार पर चर्चा होगी। अब पेपर लीक माफिया का पर्दाफाश करने पर चर्चा होगी। अब ऐसी व्यवस्था बनाने पर चर्चा होगी जहां सत्ता में बैठे लोगों की लापरवाही की कीमत छात्रों के भविष्य को न चुकानी पड़े। यही सच्चा न्याय होगा।

PM की कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से लिया गया इस्तीफा

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बैज ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने के लिए लिया गया है। दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देशभर के कई शहरों तक छात्र और युवा लगातार NEET-UG मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर संवाद करने के बजाय दमनात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई।

भूपेश बघेल ने इस्तीफे को बताया युवाओं की जीत

इधर इस्तीफे की खबर मिलते ही देशभर में विरोध कर रहे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि एक “प्रधान” का इस्तीफ़ा हो गया है। ये भारत के युवाओं की जीत है। बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। वहीं विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन आज इस्तीफे की खबर आने से कांग्रेस ने इसे युवाओं की जीत बताया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 05:40 pm

Published on:

25 Jul 2026 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर T. S सिंहदेव का बयान, कहा- प्रधान हो या प्रधानमंत्री जवाबदेही से कोई नहीं बचेगा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CGPSC भर्ती घोटाले में ED की एंट्री, पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार

CGPSC Scam
रायपुर

Dharmendra Pradhan Resignation: PM की कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से लिया गया इस्तीफा’, PCC चीफ दीपक बैज का बड़ा दावा, देखें VIDEO

Deepak Baij Statement Dharmendra Pradhan
रायपुर

Chhattisgarh Railway AI: अब AI करेगा छत्तीसगढ़ रेलवे की निगरानी, जोन के 145 स्टेशन और 303 कोच हाईटेक CCTV से लैस, संदिग्ध गतिविधियां होंगी तुरंत ट्रैक

Smart Railway Surveillance
रायपुर

NEET UG Student Protest Victory: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूर्व CM भूपेश बघेल का आया बयान, कहा- ये भारत के युवाओं की जीत

education minister dharmendra pradhan has resigned
रायपुर

NEET आंदोलन के बीच 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट, संगठन और रणनीति पर होगा मंथन

Chhattisgarh NEET Protest
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.