26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Weather Update: अगले 3 दिन फिर बरसेंगे बादल, रायपुर में 33°C पहुंचा पारा, IMD का ताजा अपडेट जारी

Weather Update Today: भारत मौसम विभाग (IMD) ने खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना जताते हुए ताजा मौसम अपडेट जारी किया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jul 26, 2026

CG Weather Update

बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Weather Update: राजधानी रायपुर में दो दिन से बारिश थमने पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर पहुंच गया है। यह सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। बारिश के सीजन में भी रायपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके असर से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

48 घंटे में केवल बूंदबांदी हुई

रायपुर में पिछले 48 घंटे में केवल बूंदबांदी हुई है। यही कारण है कि तेज धूप के कारण पारा चढ़ गया है। रात का तापमान भी 25.2 डिग्री पर पहुंच गया है। यह सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में लटोरी में 3, माकड़ी, बिहारपुर, धनोरा, कुसमी व पत्थलगांव में 2-2 सेमी पानी गिरा है। मैनपाट, लालबहादुर नगर, सीतापुर, पोड़ी उपरोड़ा में एक-एक सेमी बारिश हुई है। प्रदेश में सामान्य से 19 फीसदी कम बारिश हुई है। हालांकि इसे सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग 20 फीसदी तक कम बारिश को सामान्य मानता है।

Chhattisgarh Weather Update: उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी पांच दिनों तक बारिश का मुख्य असर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।

क्यों सक्रिय है मानसून?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, डालटेनगंज और कोण्टई से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यह प्रणाली समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके अलावा 23 डिग्री उत्तर अक्षांश पर उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए पूर्व-पश्चिम दिशा में एक विंड शियर जोन भी सक्रिय है, जो 4.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में लगातार नमी बनी हुई है, जिससे बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

एक नजर में मौसम अपडेट

  • अगले 5 दिन तक बदली और बारिश के आसार।
  • उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश की संभावना।
  • दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा।
  • अगले 2 दिन तापमान स्थिर, इसके बाद 2 से 3°C तक बढ़ सकता है।
  • पेंड्रा रोड में अधिकतम 29°C और न्यूनतम 21°C तापमान दर्ज।

अनलॉक हुआ कुदरत का हुस्न, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, जलप्रपातों पर उमड़े सैलानी

ये भी पढ़ें
Rain Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 10:24 am

Published on:

26 Jul 2026 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather Update: अगले 3 दिन फिर बरसेंगे बादल, रायपुर में 33°C पहुंचा पारा, IMD का ताजा अपडेट जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10 हजार जुर्माना, 2352 लाइसेंस सस्पेंड

Raipur Traffic Rules
रायपुर

Hidden Waterfalls: नक्सल प्रभावित इलाकों से टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक, बस्तर के 32 हिडन फॉल्स होंगे विकसित

Hidden Waterfalls
रायपुर

CGPSC घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज, पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी 31 जुलाई तक ED की रिमांड पर

CGPSC Recruitment Scam
रायपुर

एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ सरकार का AI मास्टर प्लान! डेटा लैब से लेकर ट्रेनिंग तक, छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग

Chhattisgarh AI Mission
रायपुर

Sunday Guest Editor: लोक चित्रकला को मॉडर्न टच देकर नई पहचान दे रहीं हर्षदीप

Sunday Guest Editor
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.