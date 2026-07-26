Chhattisgarh Weather Update: अगले 3 दिन फिर बरसेंगे बादल, रायपुर में 33°C पहुंचा पारा, IMD का ताजा अपडेट जारी

रायपुर में पिछले 48 घंटे में केवल बूंदबांदी हुई है। यही कारण है कि तेज धूप के कारण पारा चढ़ गया है। रात का तापमान भी 25.2 डिग्री पर पहुंच गया है। यह सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में लटोरी में 3, माकड़ी, बिहारपुर, धनोरा, कुसमी व पत्थलगांव में 2-2 सेमी पानी गिरा है। मैनपाट, लालबहादुर नगर, सीतापुर, पोड़ी उपरोड़ा में एक-एक सेमी बारिश हुई है। प्रदेश में सामान्य से 19 फीसदी कम बारिश हुई है। हालांकि इसे सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग 20 फीसदी तक कम बारिश को सामान्य मानता है।