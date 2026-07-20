20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अनलॉक हुआ कुदरत का हुस्न, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, जलप्रपातों पर उमड़े सैलानी

Weather Update: मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jul 20, 2026

Rain Alert

Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट (File Photo - IANS)

Chhattisgarh Weather Update: प्रदेश में आखिरकार मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड-बिहार क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 48 घंटों में मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है।

वज्रपात की चेतावनी जारी की गई

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में 20.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के करीब है।

सर्वाधिक 8 सेमी बारिश मनेन्द्रगढ़ में दर्ज की गई

प्रदेश में सर्वाधिक 8 सेमी बारिश मनेन्द्रगढ़ में दर्ज की गई। इसके अलावा बिल्हा और मैनपुर में 7-7 सेमी, पाटन में 6 सेमी तथा मुंगेली, गरियाबंद, जनकपुर-भरतपुर, रामानुजगंज, बैकुंठपुर, लोरमी, मगरलोड और चिरमिरी में 5 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। नगरी, कुकरेल, रतनपुर, पलारी और भाटापारा में 4 सेमी, जबकि धमतरी, पेंड्रारोड, सिमगा, बीजापुर और पिथौरा में 3 सेमी वर्षा दर्ज हुई।

बारिश से निखरा गरियाबंद का प्राकृतिक सौंदर्य

लगातार हो रही बारिश से गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड की प्राकृतिक धरोहरें पूरे शबाब पर हैं। रविवार को देवधारा जलप्रपात, सिकासार जलाशय, गोडेना फाल और बोतलधारा में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे।

तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कुल्हाड़ीघाट की पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध बोतलधारा जलप्रपात इन दिनों करीब दो किलोमीटर की ऊंचाई से बोतल के आकार में धुआंधार गिरता नजर आ रहा है। यहां पहुंचने के लिए करीब छह किलोमीटर की दुर्गम पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा रोमांच का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं।

वहीं, पहाड़ों के बीच इन्द्रावन नदी पर स्थित 60 से 70 फीट ऊंचा देवधारा जलप्रपात भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानसून की बारिश से जलप्रपातों का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है, जिससे रविवार को इन पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने पर्यटकों से प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने और फिसलन वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

रायपुर का मौसम पूर्वानुमान

  • आसमान दिनभर सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा।
  • एक-दो दौर की तेज बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
  • अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
  • शहर के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

Weather Alert: धमतरी में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज बारिश, अब तक 229 मिमी औसत वर्षा दर्ज

ये भी पढ़ें
Monsoon In Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 09:13 am

Published on:

20 Jul 2026 09:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अनलॉक हुआ कुदरत का हुस्न, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, जलप्रपातों पर उमड़े सैलानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर की बारिश का असर, 3500 से ज्यादा वाहन हुए ‘मूक’, विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

Chhattisgarh News
रायपुर

पापुनि में 192 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी, राज्य संपरीक्षा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पुस्तक छपाई से 30.10 करोड़ का नुकसान

Chhattisgarh Textbook Corporation
रायपुर

PM मोदी ने किया उद्घाटन, लेकिन बालोद स्टेशन पर अब भी अधूरी सुविधाएं, ट्रैक पार कर जान जोखिम में डाल रहे यात्री

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता नीति 2026 लागू, एक आवेदन से होगी कई पदों पर भर्ती, जानिए नए नियम

Guest Lecturer Policy
रायपुर

भारतमाला प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ी, कुम्हारी टोल बंद होने की तारीख फिर टली, जानिए वजह

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.