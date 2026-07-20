मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में 20.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के करीब है।