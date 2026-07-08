धमतरी में 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, पिछले साल शबाब पर था नरहरा वाटरफॉल, अब तक 229 मिमी औसत वर्षा

बारिश के दिनों में ज्यादातर पर्यटकों की नजर जिले के जलप्रपातों पर रहती है। सबसे पहले नरहरा जलप्रपात खिलता है। बीते साल 7 जुलाई के दिन नरहरा जलप्रपात पूरे शबाब पर था। झरने को निहारने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस साल नरहरा जलप्रपात से फिलहाल पतली धार बह रही है। हालांकि अभी भी नरहरा में पर्यटक पहुंचने लगे हैं, लेकिन संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। जानकारों का कहना है कि यदि 1-2 दिन कुकरेल-नगरी क्षेत्र में अच्छी बारिश हो जाए तो नरहरा जलप्रपात अपनी खूबसूरती से जल्द ही लोगों को आकर्षित करेगा।