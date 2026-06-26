Weather Update: 27 जून से तेज होगी मानसून की रफ्तार, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश-बिजली के आसार

पिछले 24 घंटे में कुसमी व बस्तर में 3-3, बकावंड, बलरामपुर व गीदम में 2-2, दौरा कोचली व करपावंड में एक-एक सेमी बारिश हुई। बारिश के सीजन में बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म है। वहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा रहा। 27 जून से प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक तीव्र से मध्यम आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।