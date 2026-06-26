Chhattisgarh: बिना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली बसों पर होगी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक ऐसी उपग्रह (Satellite) आधारित प्रणाली है, जो वाहन की हर पल की स्थिति और लोकेशन की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है। किसी भी आपातस्थिति (Emergency) में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों (Bus Operators) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।