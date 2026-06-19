प्रसंगवश: बिजली तेरी यही कहानी, जब मन करे गुल-गुल रानी…

सबसे बुरी स्थिति तो राजधानी और स्मार्ट सिटी रायपुर की है, जहां पूरा शासन-प्रशासन बैठा हुआ है, वहां रोजाना दो-तीन बार तो कहीं-कहीं पर पांच-छह बार तक बिजली गुल हो जाती है। इस बात से परेशान स्मार्ट कैपिटल सिटी रायपुर के लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह से टिप्पणी और व्यंग्य कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिजली विभाग को आम उपभोक्ताओं का बहुत ख्याल है, वह चाहता है कि महंगी बिजली की वजह से बिल पटाने में उनकी जेबें ढीली न हों, इसलिए रोजाना बिजली गुल कर देता है।