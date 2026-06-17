लोकभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया AI प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन (Chhattisgarh Lok Bhavan) में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने तथा शासकीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence, AI) संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।