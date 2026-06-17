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लोकभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया AI प्रशिक्षण

शासकीय कार्यप्रणाली में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को डिजिटल दक्षताओं से सशक्त बनाना था कार्यक्रम का उद्देश्य...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 17, 2026

AI

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन (Chhattisgarh Lok Bhavan) में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने तथा शासकीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence, AI) संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।

प्रशिक्षण सत्र का आयोजन अवर सचिव अनुभव शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को AI (एआई) की कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावी इस्तेमाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

सत्र में एआई के माध्यम से कार्यों को अधिक सरल, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक तकनीक (Modern Technology) की उपयोगी जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यप्रणाली में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को डिजिटल दक्षताओं (Digital Competencies) से सशक्त बनाना रहा।

इस अवसर पर राज्यपाल (Governor) की विधिक सलाहकार सत्यभामा अजय दुबे, उप सचिव निधि साहू, सुधीर सुलतानिया, लक्षित त्रिलोक सेठिया, अनूप अग्रवाल एवं लोक भवन (Raj Bhavan) के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रसंगवश: एक और घटना-एक और आदेश, जेब गरम तो जिम्मेदार कोई नहीं

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Published on:

17 Jun 2026 02:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लोकभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया AI प्रशिक्षण

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