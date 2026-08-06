रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 34 पुलिसकर्मियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

34 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर (Photo Patrika)
Raipur Police Transfer: रायपुर के पुलिस कमिश्नरेट में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सुचारु बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने 34 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा क्राइम ब्रांच में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
तबादला सूची के अनुसार कई पुलिसकर्मियों को थानों से क्राइम ब्रांच भेजा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को क्राइम ब्रांच से विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस फेरबदल से कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार संभालें। प्रशासनिक स्तर पर इस फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह तबादले विभागीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक दृष्टि से किए गए हैं। इसका उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाना, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और विभिन्न इकाइयों के बीच कार्य संतुलन बनाए रखना है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
तबादला आदेश के तहत कई पुलिसकर्मियों को थाना स्तर से हटाकर क्राइम ब्रांच में भेजा गया है, ताकि गंभीर अपराधों की जांच और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत किया जा सके। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों को क्राइम ब्रांच से विभिन्न थानों में भेजा गया है, जिससे थानों में अनुभवी स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे प्रशासनिक फेरबदल से कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आती है। इससे विभिन्न थानों और विशेष इकाइयों में कार्य का बेहतर समन्वय स्थापित होता है और अपराध नियंत्रण की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहा है। हाल के महीनों में भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया था।
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