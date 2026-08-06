रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 34 पुलिसकर्मियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे प्रशासनिक फेरबदल से कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आती है। इससे विभिन्न थानों और विशेष इकाइयों में कार्य का बेहतर समन्वय स्थापित होता है और अपराध नियंत्रण की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहा है। हाल के महीनों में भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया था।