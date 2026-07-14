Raipur Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, नए DCP और थाना प्रभारियों ने संभाला कार्यभार

Raipur Police Transfer: DCP सहित थाना प्रभारियों ने संभाला नया कार्यभार(photo-patrika)
Raipur Police Transfer: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद मंगलवार को नए पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। पुलिस उपायुक्त (DCP) से लेकर विभिन्न थाना प्रभारियों तक, सभी अधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां ग्रहण करते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
तबादला आदेश के तहत तारकेश्वर पटेल ने डीसीपी सेंट्रल जोन के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं दीपमाला कश्यप ने डीसीपी नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा अर्चना झा ने डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल का कार्यभार ग्रहण किया। तीनों अधिकारियों ने संबंधित शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कार्यों की जानकारी ली।
डीसीपी स्तर के साथ-साथ तबादला सूची में शामिल थाना प्रभारियों ने भी अपने-अपने नए थानों में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों ने लंबित मामलों, कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
नवपदस्थ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सामुदायिक पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे टीमवर्क, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। वहीं पुलिस विभाग का मानना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों का अनुभव बेहतर पुलिसिंग और आम जनता के साथ विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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