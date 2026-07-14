14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, नए DCP और थाना प्रभारियों ने संभाला कार्यभार

Raipur Police Transfer list: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक फेरबदल के बाद नए डीसीपी और थाना प्रभारियों ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 14, 2026

Raipur Police Transfer

Raipur Police Transfer: DCP सहित थाना प्रभारियों ने संभाला नया कार्यभार(photo-patrika)

Raipur Police Transfer: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद मंगलवार को नए पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। पुलिस उपायुक्त (DCP) से लेकर विभिन्न थाना प्रभारियों तक, सभी अधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां ग्रहण करते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

Chhattisgarh Police Transfer: नए DCP ने संभाली जिम्मेदारी

तबादला आदेश के तहत तारकेश्वर पटेल ने डीसीपी सेंट्रल जोन के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं दीपमाला कश्यप ने डीसीपी नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा अर्चना झा ने डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल का कार्यभार ग्रहण किया। तीनों अधिकारियों ने संबंधित शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कार्यों की जानकारी ली।

थाना प्रभारियों ने भी संभाला नया दायित्व

डीसीपी स्तर के साथ-साथ तबादला सूची में शामिल थाना प्रभारियों ने भी अपने-अपने नए थानों में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों ने लंबित मामलों, कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा पर रहेगा फोकस

नवपदस्थ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सामुदायिक पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बेहतर पुलिसिंग को मिलेगी नई दिशा

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे टीमवर्क, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। वहीं पुलिस विभाग का मानना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों का अनुभव बेहतर पुलिसिंग और आम जनता के साथ विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 06:57 pm

Published on:

14 Jul 2026 06:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, नए DCP और थाना प्रभारियों ने संभाला कार्यभार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattigarh News: एक लाइक की कीमत जिंदगी! रील्स के जुनून में मौत से खेल रहे के युवा

Chhattigarh News
रायपुर

CG Train Rules: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए रेलवे का नया नियम लागू, ₹500 से ₹10,000 तक लगेगा जुर्माना

CG Train Rules: रेलवे का नया नियम लागू(photo-patrika)
रायपुर

सरकारी विभागों पर ₹3035 करोड़ का बिजली बिल बकाया, सदन में CM साय का बड़ा खुलासा

Chhattisgarh Electricity Bill
रायपुर

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी

CG Government Employees
रायपुर

सदन में हंगामे के बाद Congress का वॉकआउट, छत्तीसगढ़ सरकार को वेदांता हादसे समेत कई मुद्दों पर घेरा

Monsoon Session 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.