Raipur Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, नए DCP और थाना प्रभारियों ने संभाला कार्यभार

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे टीमवर्क, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। वहीं पुलिस विभाग का मानना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों का अनुभव बेहतर पुलिसिंग और आम जनता के साथ विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।