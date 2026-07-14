Chhattigarh News: एक लाइक की कीमत जिंदगी! रील्स के जुनून में मौत से खेल रहे के युवा

Raipur News: ताबीर हुसैन। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत अब युवाओं के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में खतरनाक जगहों पर स्टंट और रील्स बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में बालोद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोकान पहाड़ी में एक युवक ऊंची चट्टान पर चढक़र फोटो और रील शूट कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरी ढलान में जा गिरा। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।