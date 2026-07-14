सरकारी विभागों पर ₹3035 करोड़ का बिजली बिल बकाया, सदन में CM साय का बड़ा खुलासा

पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर लंबित बिजली बिल की विभागवार जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत कंपनी की ओर से कनेक्शन विच्छेद करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में विभागवार बकाया राशि के साथ विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया की भी जानकारी सदन में रखी।