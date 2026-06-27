27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

ढाई लाख का बकाया! रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी, 100 MBBS छात्र परेशान

Raipur Medical College Hostel: रायपुर मेडिकल कॉलेज के अस्थायी हॉस्टल में ढाई लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने से कनेक्शन काट दिया गया। 100 MBBS छात्र दो दिन तक बिना बिजली के परेशान रहे, पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 27, 2026

Raipur Medical College Hoste

Raipur Medical College Hoste: रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी(photo-patrika)

Raipur Medical College Hostel: छत्तीसगढ़ के रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अस्थायी छात्रावास में बिजली संकट खड़ा हो गया है। बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत विभाग ने हॉस्टल का कनेक्शन काट दिया। करीब ढाई लाख रुपये का बिल बकाया होने के चलते हुई इस कार्रवाई से हॉस्टल में रहने वाले लगभग 100 एमबीबीएस छात्रों को पिछले दो दिनों से बिना बिजली के रहना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। इसके अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हुईं, जिससे छात्र काफी परेशान रहे।

Raipur Medical College Hostel: बिजली कटने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित

छात्रों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सामान्य बिजली कटौती है, लेकिन लंबे समय तक सप्लाई बहाल नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया। जांच के बाद पता चला कि बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया था। बिजली बंद होने से हॉस्टल में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो गई, जिससे छात्रों को पीने के पानी और दैनिक जरूरतों के लिए परेशानी उठानी पड़ी।

आंदोलन के बाद किराए के भवन में शुरू हुआ था हॉस्टल

एमबीबीएस छात्रों के लिए स्थायी छात्रावास की सुविधा अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। स्थायी हॉस्टल नहीं होने के कारण पिछले साल छात्रों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने शांति नगर स्थित एक भवन को किराए पर लेकर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की थी। फिलहाल प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक के करीब 100 छात्र इसी अस्थायी छात्रावास में रह रहे हैं।

तीन साल बाद भी अधूरा है स्थायी हॉस्टल का निर्माण

कॉलेज परिसर में नए छात्रावास का निर्माण करीब तीन साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को लंबे समय तक निजी मकानों में रहना पड़ा। बाद में शासन के निर्देश पर 120 सीट क्षमता वाले किराए के भवन में छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई।

कॉलेज प्रबंधन ने दी सफाई, जल्द व्यवस्था सामान्य होने का दावा

अनुबंधित छात्रावास वार्डन डॉ. प्रशांत जायसवाल ने बताया कि अवकाश के कारण भवन मालिक समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे, जिसके कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया। उन्होंने बताया कि अब बिल भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही बिजली समेत सभी सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को जल्द राहत मिलने का भरोसा दिलाया है।

1955 की सरकारी जमीन 1999 में कैसे हुई निजी? डोमा में 15 करोड़ के प्लॉट को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग

ये भी पढ़ें
Government Land Scam Allegation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ढाई लाख का बकाया! रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी, 100 MBBS छात्र परेशान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Politics: ‘बहुत नाक रगड़ने के बाद मंत्री बने थे’, अमरजीत भगत पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का पलटवार

Chhattisgarh Politics
रायपुर

1955 की सरकारी जमीन 1999 में कैसे हुई निजी? डोमा में 15 करोड़ के प्लॉट को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग

Government Land Scam Allegation
रायपुर

रायपुर के इन दो वार्डों के लोगों को 48 घंटे में घर खाली करने का नोटिस, बनाया जाएगा विधायक कॉलोनी, बढ़ा विवाद

Chhattisgarh News, raipur news
रायपुर

Fellowship Program: आईटी फेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी, प्रतिमाह 50 हजार देगी छत्तीसगढ़ सरकार

Chhattigarh News
रायपुर

Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून क्यों हो रहा है लेट? जानिए कब होगी झमाझम बारिश

Monsoon Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.