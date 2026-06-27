ढाई लाख का बकाया! रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी, 100 MBBS छात्र परेशान

Raipur Medical College Hostel: छत्तीसगढ़ के रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अस्थायी छात्रावास में बिजली संकट खड़ा हो गया है। बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत विभाग ने हॉस्टल का कनेक्शन काट दिया। करीब ढाई लाख रुपये का बिल बकाया होने के चलते हुई इस कार्रवाई से हॉस्टल में रहने वाले लगभग 100 एमबीबीएस छात्रों को पिछले दो दिनों से बिना बिजली के रहना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। इसके अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हुईं, जिससे छात्र काफी परेशान रहे।