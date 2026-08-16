झारखंड छात्र आंदोलन पर भूपेश बघेल की चुप्पी, BJP विधायक अजय चंद्राकर बोले- जूता चोरी का डर है तो नया दे देंगे

भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास अब जनहित से जुड़े पर्याप्त मुद्दे नहीं बचे हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय पर्व और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इसी तरह की राजनीति जारी रखती है तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। चंद्राकर ने विवाद से जुड़े कांग्रेस नेताओं से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी की।

हालांकि, वायरल वीडियो और वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस का पक्ष और संबंधित घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि अलग से महत्वपूर्ण है। फिलहाल दोनों मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।